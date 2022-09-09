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أكاديمية البيضاء تعزز بنيات الجودة

منذ 18 ثانية
اتخذت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة البيضاء جملة من الترتيبات والإجراءات استعدادا للدخول المدرسي 2022/2023، موزعة على عدد من المحاور، منها التدخل الاستعجالي لتأهيل المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية بالجهة، إذ تمكنت الأكاديمية من تأهيل 728 مؤسسة و27 داخلية بكلفة إجمالية بلغت 120 مليون درهم. ويهم هذا البرنامجأكمل القراءة »

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