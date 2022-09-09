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حوادث

عصابة للدراجات الفارهة تورط موظفين

منذ 14 دقيقة
تزوير توكيلات لبيع مسروقات وشبهة تواطؤ مركز لوزارة النقل بالبيضاء أسقطت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الرحمة بالبيضاء، منذ يومين، أفراد عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية الفارهة، وتحويل وثائق تملكها بإنجاز البطاقة الرمادية عن طريق التزوير واستعماله، وإعادة بيعها لهواة هذا النوع من الناقلات. وعرفأكمل القراءة »

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منذ 14 دقيقة


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