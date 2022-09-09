حوادث
عصابة للدراجات الفارهة تورط موظفين
تزوير توكيلات لبيع مسروقات وشبهة تواطؤ مركز لوزارة النقل بالبيضاء أسقطت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الرحمة بالبيضاء، منذ يومين، أفراد عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية الفارهة، وتحويل وثائق تملكها بإنجاز البطاقة الرمادية عن طريق التزوير واستعماله، وإعادة بيعها لهواة هذا النوع من الناقلات. وعرفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا