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التعليم الأولي… قاعدة الإصلاح
التعليم الأولي مرحلة تعليمية تكون قبل المرحلة الابتدائية ويشكل بداية خروج الطفل من محيط الأسري للتعلم في بيئة أخرى، استعدادا لولوج المدرسة. في السابق كان التعليم الأولي محصورا في الكتاتيب القرآنية، عبر حفظ القرآن والأحاديث وتعلم الكتابة والقراءة ، قبل أن تنتبه الدولة حينها إلى فشل طريقةأكمل القراءة »
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