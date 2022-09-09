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صعوبات قيد التجاوز بطنجة

منذ 17 ثانية
نقص في البنية التحتية والموارد البشرية والاكتظاظ وكيفية تدبير الفائض لسد الخصاص مع بداية كل موسم دراسي جديد، تتجدد الأسئلة نفسها حول المشاكل المتعددة، التي يعانيها قطاع التربية الوطنية بإقليم طنجة أصيلة، وكلها “مشاكل كلاسيكية” مرتبطة بوضعية البنية التحتية ونقص في الأطر التربوية والإدارية، ثم الاكتظاظ والهدرأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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