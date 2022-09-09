مجتمع
العشوائي يتحدى رجال السلطة ببرشيد
محاربة المستودعات السرية وإخراج المشاريع من أهم الانتظارات أشرفت لجان مختلطة، الثلاثاء الماضي، على عملية تسليم السلط بين رجال السلطة المغادرين لإقليم برشيد والملتحقين به، بعدما أشرف نورالدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، عصر الاثنين الماضي على عملية تنصيب مسؤولي الإدارة الترابية، الذين حملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة الىأكمل القراءة »
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