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الرياضة

فتيان الفتح يكتسحون المنتخب النسوي

منذ دقيقة واحدة
بيدروس يسعى لإجراء مباريات دولية خارج المغرب ولقجع يمنحه الضوء الأخضر اكتسح فتيان الفتح الرياضي المنتخب الوطني النسوي بأربعة أهداف لصفر، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، الاثنين الماضي بأكاديمية الفتح الرياضي بالرباط. وبرمج رينالد بيدروس، مدرب المنتخب النسوي، المباراة الإعدادية أمام فتيان الفتح الرياضي، للوقوف على جاهزيةأكمل القراءة »

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