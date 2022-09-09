الرياضة
الجامعة ترفع منح الأندية
القرار يشمل منح البطولة والكأس والإنجازات القارية تستعد جامعة كرة القدم والعصبة الاحترافية لرفع مكافآتها المالية للأندية المتوجة بألقاب وإنجازات وطنية وقارية. وأوضحت المصادر نفسها أن الجامعة والعصبة اقتنعتا بأن منحة 350 مليون سنتيم لحامل لقب البطولة وكأس العرش لا ترقى إلى مستوى هاتين المسابقتين، خصوصا فيأكمل القراءة »
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