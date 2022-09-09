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الرياضة

هل يستفيد زياش من إقالة توخيل؟

منذ 11 دقيقة
الدولي المغربي ينتظر المدرب الجديد أملا في تغيير وضعيته بتشيلسي توصل صباح أول أمس (الأربعاء)، الألماني توماس توخيل، بإقالته من منصبه مدربا لتشيلسي، بسبب خلافات مع لاعبين وتوالي النتائج السلبية في بداية الموسم الجاري. وذكرت منابر إعلامية إنجليزية، من بينها صحيفة “أثلتيك” وقناة “سكاي سبورت”، أن ملاكأكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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