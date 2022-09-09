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الصباح الفني

معرض‭ ‬بن‭ ‬يسف‭ ‬بتطوان

منذ 43 ثانية
أحمد‭ ‬بن‭ ‬يسف‭                       (‬خاص‭)‬
يستعد‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬يسف‭ ‬لتنظيم‭ ‬معرض‭ ‬فني‭ ‬بتطوان‭ ‬من‭ ‬خامس‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثين‭ ‬منه،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬معهد‭ “‬سيرفانتيس‭”.‬ وسيكون‭ ‬المعرض‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬حوار‭ ‬تعبيري‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬فرشاة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬يسف‭ ‬والشاعر‭ ‬الإسباني‭ ‬خالد‭ ‬نييتو،‭ ‬حيث‭ ‬سيضم‭ ‬لوحات‭ ‬يتم‭ ‬عرضها‭ ‬مع‭ ‬قراءات‭ ‬شعرية‭.‬أكمل القراءة »

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منذ 43 ثانية


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