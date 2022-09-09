الصباح الفني
معرض بن يسف بتطوان
يستعد الفنان التشكيلي أحمد بن يسف لتنظيم معرض فني بتطوان من خامس أكتوبر المقبل إلى ثلاثين منه، والذي يأتي بمبادرة من معهد “سيرفانتيس”. وسيكون المعرض عبارة عن حوار تعبيري مشترك بين فرشاة أحمد بن يسف والشاعر الإسباني خالد نييتو، حيث سيضم لوحات يتم عرضها مع قراءات شعرية.أكمل القراءة »
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