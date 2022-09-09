الرياضة
بويفيلد يطلق جولته للأندية من الرباط
المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يواجه أمل الفتح قبل السفر إلى إسبانيا شرع كريس فان بويفيلد، المدير التقني الوطني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في إجراء زيارة تفقدية إلى مراكز التكوين بالأندية والأكاديميات التابعة لها، من أجل لقاء مسؤوليها والاطلاع على طريقة اشتغالهم. وعلمت “الصباح”، أنأكمل القراءة »
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