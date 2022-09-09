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الرياضة

وجوه قديمة في لائحة الركراكي

منذ 11 دقيقة
عودة المغضوب عليهم والخنوس مفاجأة منتظرة والناخب الوطني يبرر اختياراته في ندوة صحافية كشفت مصادر مطلعة، أن وليد الركراكي، الناخب الوطني قرر الاعتماد على بعض اللاعبين، ممن شكلوا النواة الأساسية للمنتخب الوطني في فترة سابقة. وسيعلن الناخب الوطني عن اللائحة النهائية، الاثنين المقبل، للمشاركة في المباراتين الإعداديتينأكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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