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وطنية

تمويلات‭ “‬مجمدة‭” ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية

منذ 4 دقائق
لفتيت‭ ‬رفقة‭ ‬الوالي‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭                                    (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
شح‭ ‬الأفكار‭ ‬وبؤس‭ ‬المشاريع‭ ‬يربكان‭ ‬أهداف‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬ويهددان‭ ‬ملايين‭ ‬الدراهم‭ ‬بالسقوط‭ ‬في‭ ‬‮«‬لاماص‮»‬ تجد‭ ‬اللجان‭ ‬الجهوية‭ ‬والإقليمية‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتنمية‭ ‬البشرية،‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬انتقاء‭ ‬أحسن‭ ‬الأفكار‭ ‬والمشاريع،‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الملكي،‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬الأجندة‭ ‬الزمنية‭ ‬ومصير‭ ‬حسابات‭ ‬التمويل‭ ‬المرصودة‭أكمل القراءة »

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