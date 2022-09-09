وطنية
تمويلات “مجمدة” للمبادرة الوطنية
شح الأفكار وبؤس المشاريع يربكان أهداف المرحلة الثالثة ويهددان ملايين الدراهم بالسقوط في «لاماص» تجد اللجان الجهوية والإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، صعوبة في انتقاء أحسن الأفكار والمشاريع، المدرجة في المرحلة الثالثة من هذا المشروع الملكي، ما يؤثر سلبا على احترام الأجندة الزمنية ومصير حسابات التمويل المرصودةأكمل القراءة »
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