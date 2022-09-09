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وطنية

بنعبد‭ ‬الله‭: ‬الحكومة‭ ‬تفتقد‭ ‬الحس‭ ‬السياسي

منذ 4 دقائق
اختار‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬توجيه‭ ‬تنبيه‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة،‭ ‬لمناسبة‭ ‬الدخول‭ ‬السياسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬الجديد،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البلاد‭ ‬تفرض‭ “‬تحركا‭ ‬إصلاحيا‭ ‬قويا‭”.‬ وأكد‭ ‬رفاق‭ ‬نبيل‭ ‬بنعبدالله،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي،‭ ‬أن‭ ‬التحديات‭ ‬تسائل‭ ‬الحكومة،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تشكيلها،‭  ‬مطالبين‭ ‬بمباشرة‭ ‬إصلاحات‭ ‬فعلية،‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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