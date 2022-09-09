وطنية
بنعبد الله: الحكومة تفتقد الحس السياسي
اختار حزب التقدم والاشتراكية توجيه تنبيه جديد إلى الحكومة، لمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، مؤكدا أن التحديات التي تواجه البلاد تفرض “تحركا إصلاحيا قويا”. وأكد رفاق نبيل بنعبدالله، في اجتماع المكتب السياسي، أن التحديات تسائل الحكومة، بعد مرور ما يقارب عاما على تشكيلها، مطالبين بمباشرة إصلاحات فعلية،أكمل القراءة »
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