الصباح الفني
بوحسين يساهم في مؤلفات مدرسية
ساهم مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي فنون الدراما والممثل والمخرج في تأليف عدد من الكتب المدرسية. وعن هذه التجربة نشر على حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورا لتلك المؤلفات وجاء في تعليقه عليها قوله “مؤلفان جديدان في التربية الفنية للتعليم الابتدائي، ساهمت في تأليفهما. تجربة مفيدة في تبسيطأكمل القراءة »
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