وطنية
صفقات على المقاس تستنفر الحكومة
حصلت “الصباح” على تفاصيل مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية أخضعته وزارة الاقتصاد والمالية لمبادئ حرية الولوج للطلبيات العمومية والمساواة بين المنافسين، وضمان حقوقهم، والشفافية في اختيارات صاحب المشروع، التي يمكن أن تشكل عراقيل في وجه بعض المتنافسين بذريعة تحديد المواصفات التقنية. وتنص المادة الخامسة من مشروع المرسومأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا