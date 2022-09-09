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وطنية

صفقات‭ ‬على‭ ‬المقاس‭ ‬تستنفر‭ ‬الحكومة

منذ 4 دقائق
حصلت‭ “‬الصباح‭” ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬مشروع‭ ‬مرسوم‭ ‬يتعلق‭ ‬بالصفقات‭ ‬العمومية‭ ‬أخضعته‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬لمبادئ‭ ‬حرية‭ ‬الولوج‭ ‬للطلبيات‭ ‬العمومية‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬المنافسين،‭ ‬وضمان‭ ‬حقوقهم،‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬اختيارات‭ ‬صاحب‭ ‬المشروع،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬عراقيل‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬بعض‭ ‬المتنافسين‭ ‬بذريعة‭ ‬تحديد‭ ‬المواصفات‭ ‬التقنية‭.‬ وتنص‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬المرسوم‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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