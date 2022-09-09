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وطنية

التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬رهان‭ ‬رجال‭ ‬السلطة‭ ‬بخريبكة

منذ 4 دقائق
عبد‭ ‬الحميد‭ ‬الشنوري‭ (‬خاص‭)‬
الشنوري‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬مشكل‭ ‬نقص‭ ‬الماء‭ ‬وإحداث‭ ‬فرص‭ ‬الشغل‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات قال‭ ‬عامل‭ ‬إقليم‭ ‬خريبكة،‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬الشنوري،‭ ‬إن‭ ‬نجاح‭ ‬رجل‭ ‬السلطة‭ ‬المحلية،‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬اليومية،‭ ‬الإدارية‭ ‬والقانونية،‭ ‬غير‭ ‬كاف‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يقترن‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬أوراش‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية،‭ ‬التي‭ ‬حضرتها‭ ‬المجالس‭ ‬المنتخبة،‭ ‬محليا‭ ‬وإقليميا‭.‬ وأضاف‭أكمل القراءة »

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