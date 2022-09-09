وطنية
التنمية المحلية رهان رجال السلطة بخريبكة
الشنوري دعا إلى مواجهة مشكل نقص الماء وإحداث فرص الشغل وتطوير الخدمات قال عامل إقليم خريبكة، عبد الحميد الشنوري، إن نجاح رجل السلطة المحلية، في مهامه اليومية، الإدارية والقانونية، غير كاف إذا لم يقترن بالمساهمة في إنجاح أوراش التنمية المحلية، التي حضرتها المجالس المنتخبة، محليا وإقليميا. وأضافأكمل القراءة »
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