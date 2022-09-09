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مليون محفظة… مبادرة لتشجيع التمدرس

منذ 17 ثانية
عملية تهدف محاربة الهدر المدرسي بمساعدة الفئات الاجتماعية مكنت من تحقيق حصيلة مشرفة من المبادرات الملكية السامية التي تعكس حرص الملك محمد السادس على مساعدة أبناء شعبه وتذليل الصعاب التي تواجههم، عملية مليون محفظة، التي تم إطلاقها لفائدة التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في المدرسة العمومية. وتهدف هذهأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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