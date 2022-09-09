حوادث
إيقاف متزوج وخليلته بالجديدة
استغل خصامه مع زوجته واستقر مع شريكته في منزلها وعاشرها معاشرة الأزواج أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد غانم، التابع للقيادة الجهوية للجديدة ،أخيرا، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، في حالة اعتقال متزوجا يبلغ من العمر 43 سنة سنة، رفقة خليلته البالغة من العمر 35أكمل القراءة »
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