مجتمع
270 مليارا لإنقاذ أكادير من العطش
زار نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الاثنين الماضي، موقع مشروع سد التامري الكبير، المنجز على واد التامري على بعد 62 كيلومترا من أكادير، في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لأحواض سوس-ماسة والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. ويتطلب إنجاز هذا السد غلافا مالياأكمل القراءة »
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