مجتمع
افتحاص حسابات زبناء بنوك وتأمينات
يفتحص مراقبو المديرية العامة للضرائب حسابات بنكية لملزمين قصد التحقق من ذممهم المالية ووضعيتهم تجاه إدارة الضرائب. وأفادت مصادر “الصباح” أن هذه الإجراءات تستند إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب، التي تلزم المؤسسات المالية ومقاولات التأمين وإعادة التامين، بتعريف المعنيين بالمعلومات المتعلقة بالإقامات الضريبية لجميع أصحاب الحسابات الماليةأكمل القراءة »
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