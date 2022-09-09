fbpx
مجتمع

سوس تستضيف برنامجا لدعم قدرات الشركات

منذ دقيقة واحدة
نظم أوكسفام في المغرب بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة، من 2 إلى 4 شتنبر، الدورة الثانية لبرنامج دعم قدرات الشركات في المسؤولية المجتمعية والبيئية وفي التنمية المستدامة. وعرفت الدورة مشاركة أكثر من 20 شركة مغربية تنشط في مختلف المجالات و يتصدرها قطاع الصيدأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.