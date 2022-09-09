مجتمع
سوس تستضيف برنامجا لدعم قدرات الشركات
نظم أوكسفام في المغرب بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة، من 2 إلى 4 شتنبر، الدورة الثانية لبرنامج دعم قدرات الشركات في المسؤولية المجتمعية والبيئية وفي التنمية المستدامة. وعرفت الدورة مشاركة أكثر من 20 شركة مغربية تنشط في مختلف المجالات و يتصدرها قطاع الصيدأكمل القراءة »
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