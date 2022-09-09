حوادث
قتل بسبب الشذوذ الجنسي بابن سليمان
أحالت الشرطة القضائية لابن سليمان، أمس (الخميس)، شابا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، متورطا في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في حق أربعيني بعد أن دعاه إلى ممارسة الشذوذ الجنسي خلال جلسة خمرية. وأطاحت الشرطة القضائية بابن سليمان، صباح الثلاثاء الماضي، بمرتكب جريمةأكمل القراءة »
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