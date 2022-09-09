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حوادث

محاصرة قائد جديد بالسراغنة

منذ 47 ثانية
اعتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي رحال، بإقليم قلعة السراغنة، أول أمس (الأربعاء)، شخصا يشتبه في مشاركته حادث الاعتداء على قائد بـ”دوار لكرابشة” التابع لجماعة زمران الغربية. وأفاد مصدر مطلع أن اعتقال المشتبه فيه جاء نتيجة الأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك، عقب حادث الاعتداء على قائدأكمل القراءة »

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منذ 47 ثانية


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