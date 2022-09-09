حوادث
اعتقال مضرم النار في 6 سيارات
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، أخيرا، من فك لغز عملية إضرام النار في ست سيارات خاصة، من بينها سيارة في ملكية أحد الموظفين المعروفين كانت مركونة بأحد الشوارع بالمدينة الجديدة (حمرية)، ما خلف استنفارا وسط مختلف الأجهزة الأمنية بمكناس، خوفا من أن يكون الأمر مرتبطا بعملأكمل القراءة »
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