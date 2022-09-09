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حوادث

السجن لمتهم بالاختطاف والاغتصاب

منذ دقيقتين
تسبب في حمل مطلقة ورفض الاعتراف بابنه أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الاثنين الماضي، قرارها القاضي بإدانة الملقب بـ”الجمل”، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية الاختطاف والاغتصاب والسكر العلني البين وحيازة الكحول والاتجار فيها والضرب والجرح بواسطة السلاح وإهانة الضابطةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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