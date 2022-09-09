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حوادث

إحضار بالقوة في صفقات مشبوهة

منذ 24 ثانية
التحريات أظهرت تفويت مشاريع بالتدليس قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، إحضار مصرح بالقوة العمومية لمناقشة تلاعبات بصفقات مشبوهة بالجماعة الترابية “حد الغوالم” بدائرة الرماني التابعة لإقليم الخميسات. كما قررت الغرفة ذاتها إحالة الملف على هيأة قضائية أخرى وإدراجها بجلسة 30 شتنبر الجاري على الساعةأكمل القراءة »

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منذ 24 ثانية


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