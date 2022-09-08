ملف الصباح
أسر عاجزة عن إرجاع 4500 مليار
تعاني وضعية هشاشة مالية بسبب موجة الغلاء وأزمة “كورونا” أبانت المعطيات الأخيرة لبنك المغرب أن القروض معلقة الأداء التي في ذمة الأسر تجاوزت 45 مليار درهم (4500 مليار سنتيم) ما يمثل أزيد من 10 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة لهذه الفئة من زبناء البنوك. وتجاوز الحجمأكمل القراءة »
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