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أسر عاجزة عن إرجاع 4500 مليار

منذ 3 ساعات
A currency dealer counts Moroccan dirhams in a photo illustration at a currency exchange in Casablanca, Morocco, June 29, 2017. Picture taken June 29, 2017. REUTERS/Youssef Boudlal/Illustration - RC138B2B0ED0
تعاني وضعية هشاشة مالية بسبب موجة الغلاء وأزمة “كورونا” أبانت المعطيات الأخيرة لبنك المغرب أن القروض معلقة الأداء التي في ذمة الأسر تجاوزت 45 مليار درهم (4500 مليار سنتيم) ما يمثل أزيد من 10 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة لهذه الفئة من زبناء البنوك. وتجاوز الحجمأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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