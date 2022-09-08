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حوادث

قاض يفجر زاوية

منذ 3 ساعات
احتكاكات بين أنصار مجموعته بأخرى يرأسها ابن عمه كادت أن تتحول إلى مواجهات فجر تدخل قاض بموسم الولي الصالح، الذي يقام كل سنة بضريح «سيدي أحمد بن اعجيبة»، الزاوية العجيبية الدرقاوية الشاذلية، بعدما اندلع صراع بين شقيقين على المشيخة وهما من أولاد ابن اعجيبة خلال إحياء الموسمأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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