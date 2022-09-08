حوادث
قاض يفجر زاوية
احتكاكات بين أنصار مجموعته بأخرى يرأسها ابن عمه كادت أن تتحول إلى مواجهات فجر تدخل قاض بموسم الولي الصالح، الذي يقام كل سنة بضريح «سيدي أحمد بن اعجيبة»، الزاوية العجيبية الدرقاوية الشاذلية، بعدما اندلع صراع بين شقيقين على المشيخة وهما من أولاد ابن اعجيبة خلال إحياء الموسمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا