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حوادث

اعتقال مروجة مخدرات بتازة

منذ 3 ساعات
أودعت امرأة عمرها 39 سنة، السجن المحلي بتازة، بأمر من النيابة العامة بابتدائية المدينة، بعد إحالتها عليها من قبل المصلحة الجهوية للشرطة القضائية التي أوقفتها متلبسة بحيازة كمية مهمة من المخدرات، كانت بصدد تسليمها لمروج فر إلى وجهة مجهولة، أمام منزلها. وتابعتها بتهم الاتجار في المخدرات وحيازتهاأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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