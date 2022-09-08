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حوادث

قتل زوجته بدم بارد بالبيضاء

منذ 3 ساعات
استغل نومها ووجها لها طعنات والمتهم سبق أن خضع للعلاج بمستشفى الأمراض العقلية أجهز أربعيني بحي التشارك بالبيضاء، عصر أول أمس (الثلاثاء)، على زوجته بدم بارد، إذ استغل نومها، ووجه لها طعنات عديدة، قبل أن يغسل يده للتخلص من آثار الدم، ويغادر بيت الزوجية صوب وجهة مجهولة.أكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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