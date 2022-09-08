حوادث
فوضى وتخريب ببني ملال
أوقفت عناصر أمنية بولاية أمن بني ملال، في الساعات الأولى من صباح أمس (الأربعاء)، أربعة أشخاص ألحقوا خسائر مادية بممتلكات الغير وأثاروا فوضى بالشارع العام أقلقت راحة المواطنين، قبل أن تتدخل دورية أمنية لم تدع حظا للفاعلين في الهروب من قبضة عناصرها الذين شلوا حركاتهم. وتم الاحتفاظأكمل القراءة »
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