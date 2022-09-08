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ملف الصباح

عبد المنعم رجل بمائة “قرض”

منذ 3 ساعات
منذ أيام، فقد عبد المنعم قدرته على الكلام، تحول إلى صنم أو رجل آلي ينجز مهامه دون تفكير وينفث ما يشاء له مزاجه العكر أن ينفث من سجائر، ثم يحمل سترته ويغادر مكتبه، حيث يشتغل مصححا لشهادات إدارية. منتصف الشهر الماضي، جاء من يخبر عبد المنعم أنأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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