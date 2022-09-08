fbpx
ملف الصباح

قروض بفوائد “انتحارية”

منذ 3 ساعات
البنوك تستقبل الزبون بالأحضان و”يفطم” بمجرد التوقيع على العقد وحدها البنوك المغربية لا تعيش أزمة مالية، عكس القطاع البنكي في مختلف دول العالم، خاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة وتداعيات كورونا والحرب الروسية، إذ ما تزال تحقق أرباحا هي الأعلى في المملكة، مقارنة بباقي القطاعات الإنتاجية الأخرى، إذأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 ساعات


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.