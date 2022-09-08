ملف الصباح
قروض بفوائد “انتحارية”
البنوك تستقبل الزبون بالأحضان و”يفطم” بمجرد التوقيع على العقد وحدها البنوك المغربية لا تعيش أزمة مالية، عكس القطاع البنكي في مختلف دول العالم، خاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة وتداعيات كورونا والحرب الروسية، إذ ما تزال تحقق أرباحا هي الأعلى في المملكة، مقارنة بباقي القطاعات الإنتاجية الأخرى، إذأكمل القراءة »
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