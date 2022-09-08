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جمعيات القروض الصغرى… أمل الفقراء

منذ 3 ساعات
ساهمت في إنجاح مشاريع صغرى وإنقاذ أسر من الهشاشة رغم سيل الانتقادات نجحت جمعيات القروض الصغرى في فرض مكانة متميزة في السوق المالي الوطني، وضمن فئة واسعة من الزبناء، تجاوز عددهم أزيد من مليون، أغلبهم في القرى والأرياف، رغم فترات حرجة عاشتها بسبب انعدام الثقة، خصوصا فيأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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