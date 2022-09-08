حوادث
النصب باسم الإنعاش الوطني
تفكيك شبكة تستهدف النساء الأرامل بعروض الاستفادة من امتيازات مغرية مقابل مبلغ مالي أطاحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن العيون، أول أمس (الثلاثاء)، بشبكة إجرامية خطيرة متخصصة في النصب والاحتيال باسم الإنعاش الوطني وأراضي الدولة. وحسب مصادر «الصباح»، فإن تفكيك الشبكة تم إثر إيقاف اثنين من أفرادها،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا