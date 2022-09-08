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إكراه بدني مع وقف التنفيذ

منذ 3 ساعات
تلجأ العديد من المؤسسات البنكية إلى التهديد باتباع مسطرة الإكراه البدني لإلزام زبنائها المستفيدين من القروض بتسوية ما بذمتهم، لفائدتها. ويجد المدينون لهذه المؤسسات المقرضة أنفسهم أمام مساطر شكلية تبدأ بتبليغهم بإنذارات تلزمهم بالأداء وبالتسوية قبل اللجوء إلى القضاء، لكن في حال رفض المدينين لذلك، تحاول هذهأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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