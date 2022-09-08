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الدخول المدرسي… الطريق إلى سلف جديد
أسر أضحت رهينة القروض والموسم الدراسي الجديد يعمق أزمتها “تا حاجة مابقات فابور فهاد البلاد، إلى بغيتي تقري ولدك خاصك تسلف”، “عيش نهار تسمع خبار القراية خاصها الكريدي”، “فين ما مشيتي تلقى إشهار قروض الدراسة اللي ما غارق ازيد يغرق”…عبارات تكشف حجم الاحتقان الذي يسيطر على أغلبأكمل القراءة »
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