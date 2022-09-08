خاص
فاس… قطار التنمية خارج السكة
المدينة في الإنعاش ومسؤولوها مطالبون بإنقاذها واستئصال أورام تهددها لم يجد قطار التنمية بفاس سكته الصحيحة الموصلة لإقلاع حقيقي وآمن وبسرعة ناجعة كي لا نصدم مستقبلا بسؤال “علاش ما جاش التران من فاس؟” كما حافلتها. ويبدو أن تأخر الانطلاقة سيطول طالما أن قاعة القيادة منشغلة بصراعها لفرزأكمل القراءة »
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