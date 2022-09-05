وطنية
الأساتذة يدشنون الموسم بإضراب
قالوا إن الحلول المقترحة من قبل الوزارة مستهلكة وسبق طرحها قرر الأساتذة المتعاقدون مع الأكاديميات، استئناف مسلسل كسر العظام مع الوزارة، تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد، الذي سيدشنونه بإضراب وطني، وعدد من الخطوات، أبرزها وقفات احتجاجية في فترات الاستراحة، وحمل الشارة الحمراء، إضافة إلى اجتماعات لتدارس عددأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا