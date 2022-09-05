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وطنية

الأساتذة يدشنون الموسم بإضراب

منذ دقيقتين
قالوا إن الحلول المقترحة من قبل الوزارة مستهلكة وسبق طرحها قرر الأساتذة المتعاقدون مع الأكاديميات، استئناف مسلسل كسر العظام مع الوزارة، تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد، الذي سيدشنونه بإضراب وطني، وعدد من الخطوات، أبرزها وقفات احتجاجية في فترات الاستراحة، وحمل الشارة الحمراء، إضافة إلى اجتماعات لتدارس عددأكمل القراءة »

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