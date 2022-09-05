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الرياضة

الزلزولي في أوساسونا

منذ دقيقة واحدة
انتقل الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، صيف هذا العام، إلى أوساسونا الإسباني. وجدد الزلزولي عقده مع برشلونة إلى غاية 2026، وسيلعب في أوساسونا على سبيل الإعارة. وكان الزلزولي محط اهتمام عدد من الأندية الإسبانية، التي عبرت عن رغبتها في التعاقد مع الدولي المغربي، آخرها نادي بلد الوليدأكمل القراءة »

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