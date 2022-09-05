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الساروتي يستعد لعرض “مول الكار”
عمل مسرحي فكاهي جديد يسلط الضوء على عدة قطاعات ينشغل الفكاهي الشرقي الساروتي بوضع اللمسات الأخيرة على أحدث عروضه بعنوان “مول الكار”، الذي يجسد بطولته رفقة ثلة من الممثلين. وقال الساروتي ل”الصباح” إن “مول الكار” عمل من فكرته ويجمع فيه بين التمثيل والإخراج، كما يشارك فيه عددأكمل القراءة »
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