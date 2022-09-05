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وطنية

أكومي‭ ‬أمينا‭ ‬إقليميا‭ ‬لـ‭ “‬البام‭” ‬بالحسيمة

منذ دقيقتين
انتخب‭ ‬بنسالم‭ ‬أكومي،‭ ‬أمينا‭ ‬إقليميا‭ ‬لحزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬بالحسمية،‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإقليمي‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬الحزب‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭) ‬بأحد‭ ‬الفنادق‭ ‬بالحسيمة،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬مسيرة‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنظيم‭ ‬قوي‭ ‬وفاعل‭”.‬‮ ‬ وأكد‭ ‬محمد‭ ‬بودرا،‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬المؤتمر،‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الإقليم‭ ‬من‭ ‬موقعه‭ ‬المعارض‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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