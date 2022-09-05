وطنية
أكومي أمينا إقليميا لـ “البام” بالحسيمة
انتخب بنسالم أكومي، أمينا إقليميا لحزب الأصالة والمعاصرة بالحسمية، خلال المؤتمر الإقليمي الذي عقده الحزب أول أمس (السبت) بأحد الفنادق بالحسيمة، تحت شعار “مسيرة متواصلة من أجل تنظيم قوي وفاعل”. وأكد محمد بودرا، الذي ترأس المؤتمر، أن حزب الأصالة والمعاصرة ساهم في تنمية الإقليم من موقعه المعارضأكمل القراءة »
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