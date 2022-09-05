وطنية
جبايات ثقيلة تستنفر أرباب المقاهي
غضب على مجلس الرباط بسبب اصدار القرار دون سابق إنذار عبر مهنيو وأرباب المقاهي والمطاعم، عن صدمتهم واستغرابهم من حجم الجبايات، التي فرضها عليهم المجلس الجماعي بالرباط، دون استشارتهم أو مفاوضتهم حول أسعار استغلال الفضاء العام، داعين جميع المهنيين إلى الامتناع عن أداء جميع الرسوم الجبائيةأكمل القراءة »
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