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وطنية

جبايات‭ ‬ثقيلة‭ ‬تستنفر‭ ‬أرباب‭ ‬المقاهي

منذ 11 ثانية
أسماء‭ ‬أغلالو‭ (‬أرشيف‭)‬
غضب‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الرباط‭ ‬بسبب‭ ‬اصدار‭ ‬القرار‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬إنذار‭ ‬ عبر‭ ‬مهنيو‭ ‬وأرباب‭ ‬المقاهي‭ ‬والمطاعم،‭ ‬عن‭ ‬صدمتهم‭ ‬واستغرابهم‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الجبايات،‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬عليهم‭ ‬المجلس‭ ‬الجماعي‭ ‬بالرباط،‭ ‬دون‭ ‬استشارتهم‭ ‬أو‭ ‬مفاوضتهم‭ ‬حول‭ ‬أسعار‭ ‬استغلال‭ ‬الفضاء‭ ‬العام،‭ ‬داعين‭ ‬جميع‭ ‬المهنيين‭ ‬إلى‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬جميع‭ ‬الرسوم‭ ‬الجبائية‭أكمل القراءة »

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