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“نتفليكس” تقدم الموسم الثاني من Fate
أعلنت منصة “نتفليكس” موعد عرض حلقات الموسم الثاني من المسلسل البريطاني ” Fate: The Winx Saga”، مؤكدة أنها ستتيح إمكانية مشاهدتها ابتداء من 16 شتنبر الجاري. وتراهن المنصة على أن يكون المسلسل في موسمه الثاني، ضمن قائمة أفضل الأعمال التي تعرضها خلال السنة الجارية. وتدور أحداث المسلسلأكمل القراءة »
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