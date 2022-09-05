fbpx
اذاعة وتلفزيون

“نتفليكس” تقدم الموسم الثاني من Fate

منذ 9 ثواني
أعلنت منصة “نتفليكس” موعد عرض حلقات الموسم الثاني من المسلسل البريطاني ” Fate: The Winx Saga”، مؤكدة أنها ستتيح إمكانية مشاهدتها ابتداء من 16 شتنبر الجاري. وتراهن المنصة على أن يكون المسلسل في موسمه الثاني، ضمن قائمة أفضل الأعمال التي تعرضها خلال السنة الجارية. وتدور أحداث المسلسلأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.