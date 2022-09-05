اذاعة وتلفزيون
سي مهدي و”فينيتو”
اختار الفنان سي مهدي عنوانا لأحدث أغانيه “فينيتو”، والتي طرحها على قناته الخاصة على موقع الفيديوهات “يوتوب”. وتقاسم سي مهدي مع جمهوره خلال الآونة الأخيرة مجموعة من الصور من كواليس تصوير فيديو كليب العمل الغنائي، الذي قال عنه إنه عمل مختلف جدا وأنه يحمل طابعا كوميديا. وسبقأكمل القراءة »
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