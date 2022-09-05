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الصباح الفني

رأفت تلجأ إلى الشرطة الإلكترونية

منذ 5 ثواني
لجأت الفنانة لطيفة رأفت إلى الأمن بعد اكتشافها محاولة اختراق حسابها على “إنستغرام” من قبل أشخاص مجهولين. وقالت رأفت في تدوينة تقاسمتها مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، “فوجئت بمحاولة اختراق حسابي الرسمي على إنستغرام الشيء الذي دفعني إلى وضع شكاية لدى الشرطة الإلكترونية، لن أسمح بمثلأكمل القراءة »

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منذ 5 ثواني


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