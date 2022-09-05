الصباح الفني
”التضحية” في مهرجان طنجة
اختير فيلم “التضحية” للمخرج الشاب أيوب بودادي، للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، الخاصة بالأفلام القصيرة. ويحكي الفيلم قصة أب يدعى “كريم” يسعى إلى تحقيق حلم ابنته، بعد ان فقد وظيفته، إذ كان يشتغل نادلا، فيجد نفسه في ضائقة مالية لضمان الدراسة لابنته بسمة فيأكمل القراءة »
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