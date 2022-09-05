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الصباح الفني

‭”‬التضحية‭” ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬طنجة

منذ ثانيتين
ندى‭ ‬هداوي‭ ‬‭(‬خاص‭)‬
اختير‭ ‬فيلم‭ “‬التضحية‭” ‬للمخرج‭ ‬الشاب‭ ‬أيوب‭ ‬بودادي،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬لمهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬للفيلم‭ ‬بطنجة،‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأفلام‭ ‬القصيرة‭.‬ ويحكي‭ ‬الفيلم‭ ‬قصة‭ ‬أب‭ ‬يدعى‭ “‬كريم‭” ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬حلم‭ ‬ابنته،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬فقد‭ ‬وظيفته،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬يشتغل‭ ‬نادلا،‭ ‬فيجد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬ضائقة‭ ‬مالية‭ ‬لضمان‭ ‬الدراسة‭ ‬لابنته‭ ‬بسمة‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ ثانيتين


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