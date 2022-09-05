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فتح الله المغاري… “غاب كاس البلار”
رحيل مبدع “نداء الحسن” الذي عشق “لافونتين” وتشبع برمزيته غيب الموت، مساء أول أمس (السبت)، الفنان فتح الله المغاري، عن سن ناهز الثانية والثمانين، إثر أزمة قلبية فاضت معها روحه التي أطربت أجيالا من المغاربة طيلة عقود من الإبداع الفني كتابة وتلحينا وغناء. وهكذا “غاب كاس البلار”أكمل القراءة »
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