fbpx
اذاعة وتلفزيون

فتح الله المغاري… “غاب كاس البلار”

منذ 4 ثواني
رحيل مبدع “نداء الحسن” الذي عشق “لافونتين” وتشبع برمزيته غيب الموت، مساء أول أمس (السبت)، الفنان فتح الله المغاري، عن سن ناهز الثانية والثمانين، إثر أزمة قلبية فاضت معها روحه التي أطربت أجيالا من المغاربة طيلة عقود من الإبداع الفني كتابة وتلحينا وغناء. وهكذا “غاب كاس البلار”أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.