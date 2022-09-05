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وطنية

نظام‭ “‬الكابرانات‭” ‬يشتت‭ ‬شمل‭ ‬العرب

منذ 33 ثانية
توجه‭ ‬نحو‭ ‬إلغاء‭ ‬القمة‭ ‬بسبب‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬وغضب‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬وليبيا‭ ‬والخليج ساهم‭ ‬نظام‭ “‬الكابرانات‭” ‬بالجزائر‭ ‬في‭ ‬تشتيت‭ ‬شمل‭ ‬الأمة‭ ‬العربية،‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬بتأجيل‭ ‬القمة‭ ‬المنتظر‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬نونبر‭ ‬المقبل‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الجزائرية،‭ ‬أو‭ ‬إلغائها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”.‬ وأفادت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ” ‬الكابرانات‭” ‬الجزائري‭أكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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