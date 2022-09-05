وطنية
نظام “الكابرانات” يشتت شمل العرب
توجه نحو إلغاء القمة بسبب التقارب مع إيران وغضب مصر والسودان وليبيا والخليج ساهم نظام “الكابرانات” بالجزائر في تشتيت شمل الأمة العربية، ما يهدد بتأجيل القمة المنتظر عقدها في نونبر المقبل بالعاصمة الجزائرية، أو إلغائها، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر أن نظام ” الكابرانات” الجزائريأكمل القراءة »
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