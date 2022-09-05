الرياضة
الزمالك يطلب تنظيم مونديال الأندية
تقدم الزمالك المصري، بدعم من الاتحاد المحلي، بطلب استضافة النسخة المقبلة، لمونديال الأندية. وتوقعت وسائل إعلام مصرية أن يحظى طلب الزمالك بثقة “فيفا”، لقلة طلبات الاستضافة، وحرص الاتحاد الدولي على توسيع قاعدة التنظيم. وكان المغرب أول بلد قاري احتضن مونديال الأندية في 2013، في النسخة التي بلغأكمل القراءة »
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